Park halindeki otomobil alev alev yandı

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil park halindeyken birden bire yanmaya başladı. Yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

İlçenin Metin Yurtbay Caddesi’nde park halindeki otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Edinilen bilgiye göre Muhammet D.'ye ait olan 67 AN 824 plakalı otomobilden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Çaycuma İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesi ile yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri gelerek soğutma çalışması yaptı. Araçta çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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