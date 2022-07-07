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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ihaleye çıkıyor

İHA

Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ihaleye çıkıyor

– AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) ihalesinin tekrarlanacağını bildirdi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, ilçede kiralanan binalarda verilen kamu hizmetlerinin, kamu kurumlarının kendi binalarında verilmesine yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. Bozkurt, bu anlamda daha önce 8 Nisan tarihinde ihaleye çıkarılan ancak katılım olmaması nedeniyle ertelenen ADSM ihalesinin 1 Ağustos’ta tekrarlanacağını açıkladı.
Göreve geldikleri günden bu yana Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, ADSM, EreğliDevrek Yolu ve Üniversite Kampüsü konularını yakından takip ettiklerini ifade eden Bozkurt, ADSM ile ilgili yaşanan gelişmeyi ilçe halkıyla paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Bozkurt, yaptığı açıklamada; “Göreve geldiğimiz günden itibaren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hayata geçirilmesi konusunda attığımız somut adımlar meyvesini vermiştir. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nin yanına yapılacak olan 30 üniteli Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binamızın yapımı ile ilgili ihale ilanına çıkıldığını ilçe halkımızla paylaşmak istiyorum. Söz konusu ihale 1 Ağustos’ta, Ankara’da bulunan Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda saat 10.00’da yapılacak. İhalenin sonuçlanması ve yer tesliminin ardından çalışmalara en kısa sürede başlanılacaktır. Yapılacak olan ihalenin şimdiden ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Milletvekillerimize şahsım ve Kdz. Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

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