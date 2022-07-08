Devrekli muhtar köylü vatandaşlarına karpuz ve tatlı hediye etti

Devrekli muhtar yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlarına tatlı,karpuz ve çorap hediye etti.

Zonguldak’ın Devrek İlçesine bağlı Özbağı Köyü Muhtarı Aziz Hızarcı yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle köyündeki vatandaşlarına baklava, çorap ve karpuz hediyesinde bulundu.

Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşları ile bir araya gelen Hızarcı her özel günde olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramında da vatandaşlarını hediyesiz bırakmadı.

Gurbetçi vatandaşların ve esnafların katkıları ile gerçekleştirdiği organizasyon ile ilgili bilgi veren Üzeyir Hızarcı, ”Köyümde yaşayan vatandaşlarımıza özel günlerde hediyelerde bulunmayı adet haline getirdik. Yaklaşan bu kurban bayramında da her bir vatandaşlarımıza ayrı ayrı karpuz, baklava ve çorap hediyesinde bulunduk. Köyümüzde ikamet eden yaklaşık 250 vatandaşımıza birer kilo baklava 10’ar kilo karpuz ile bayan, erkek ve çocuk çorapları hediyesinde bulunduk” diye konuştu.

Muhtarın bu girişimlerinden dolayı memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Muhtarımız Üzeyir Hızarcı bizleri özel günlerde asla unutmaz mutlaka çeşitli hediyelerde bulunur kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.

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