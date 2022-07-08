Gökgöl Mağarası bayramın ilk gününden itibaren ziyarete açılacak

Zonguldak'ta geçen haftalarda yaşanan sel felaketi nedeniyle su basan Gökgöl Mağarası'ndaki temizlik çalışmalarında sona gelindi. Mağaranın bayramın ilk gününden itibaren ziyaretçilerini kabul etmesi bekleniyor.

Kentte geçen Haziran ayında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle Gökgöl Mağarası'nı da su bastı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz'ın da temizlik çalışmalarına katıldığı mağara; yeniden ziyaretçilerini kabul etmeye hazırlanıyor. Gökgöl Mağarası'nın Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren ziyaretçilere açılması ve Kurban Bayramı süresince ziyaretçilerini kabul etmesi bekleniyor.



Mikro klima özelliğiyle de ilgi odağı

Zonguldak’ta 3.5 milyon yıllık tarihiyle 875 metrelik Gökgöl Mağarası yeniden ziyaretçilerin erişimine açıldı. İlk dört ayda 4 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan mağaranın 50 bini aşkın misafirini ağırlaması bekleniyor. Mağara, mikro klima özelliğiyle de astım hastalarının ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin en uzun mağaralarından birisi olan ve 3.5 milyon yıllık Gökgöl Mağarası’ndaki tadilat çalışmaları tamamlandı. Hizmete açılan mağara yenilenen yüzüyle bir süre önce kapılarını açtı. Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle yapımı tamamlanan Gökgöl Mağarası Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen mağara ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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