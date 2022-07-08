Saltukova'da halk pazarı küle döndü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Kapalı Pazar Yeri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, beldenin İstasyon Caddesi’nde bulunan Kapalı Pazar Yeri, iddiaya göre kişi veya kişiler tarafından ataşe verildi. Çevredeki vatandaşlar ateşi ve dumanı görünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gece geç saatler pazar yerinin alevler içinde kalmasıyla mahalle halkı panik yaşadı. Olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından pazar yeri kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.