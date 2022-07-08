Yeşil, Gelik’te madenciyle bayramlaştı

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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Karadon Şube Yönetimi, Gelik İşletmesi’nde madencilerle bayramlaştı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karakaş ve şube yöneticileri ile birlikte Gelik İşletmesi’nde bayramlaşma programına katıldı. Gündüz ve gece vardiyasından çıkan madencilerle bayramlaşan Genel Başkan Yeşil ve şube yöneticileri, işçilerin Kurban Bayramı’nı kutlayarak aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu mutlu bayramlar diledi.

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