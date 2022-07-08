Penceredeki müşterisine siparişini verirken korkuluğun üzerinden düştü

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bakkal işleten Zeki Aydın (72), penceredeki müşterisine siparişini uzatırken dengesini kaybederek, korkuluğun üzerinden binanın önündeki boşluğa düştü. Yaralanan Aydın hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğleden sonra Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi Dikili Caddesi´nde meydana geldi. Bakkal işleten Zeki Aydın, apartmandaki müşterisine siparişini getirdi. Zemin katta penceredeki müşterisine siparişini uzatan Zeki Aydın, binanın önündeki korkuluğa yaslandı. Dengesini kaybeden Aydın, korkuluğun üzerinden binanın önündeki boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzenine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan Aydın, bulunduğu yerden ekipler tarafından sedyeye alınarak, ambulansa taşındı. Özel bir hastaneye kaldırılan Aydın, tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-07-08 18:24:32
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