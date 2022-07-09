Engelli oğlu için kurduğu tiyatro hayatlarını değiştirdi



Ali Sencer ARSLAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ta emekli maden işçisi Mehmet Dibek, engelli oğlunun sosyalleşmesi için tiyatrocu kızıyla 6 yıl önce 'Özel Oyuncular Tiyatrosu'nu kurdu. Yıllar geçtikçe büyüyen tiyatro grubuyla engellilerin hayatları değişti. Dibek, "15-20 kişilik bir ekip oluşturduk. Sahneye çıktığımız zaman coşuyorlar, sanki bir sel gibi akıyorlar. Engelli olduğuna bazı yerlerde oynarken inanmıyorlar" dedi.

Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürleri Kurumu'ndan emekli Mehmet Dibek, zihinsel engelli oğlu Mehmet Dibek için, Atatürk Üniversitesi Tiyatro Bölümü´nden mezun olan kızı Nuray Dibek ile 2016'da engelli bireyler ve ailelerinden oluşan ekiple `Özel Oyuncular Tiyatrosu´nu´ kurdu. Üniversiteyi bitirme projesinde engellilerin tiyatro ile sosyalleşmesine çalışan Nuray Dibek´in eğitmenliğinde gönüllü kurulan tiyatro grubu 2016'dan bu yana birçok şehirde sahne alırken, son olarak 7´nci Engelsiz Sanat Ödülleri kapsamında `Safinaz´ın İzdivacı´ adlı oyunla Yılın Tiyatro Oyunu ödülünü kazandı. İlerleyen süreçte oyunlarda da rol almaya başlayan Mehmet Dibek, tiyatro ekibinin önemli bir oyuncusu oldu.

`SAHNEDE COŞUYORLAR´

5 çocuk babası Mehmet Dibek, kendi adını taşıyan oğlu Mehmet Dibek için tiyatroyu kurmaya maddi destek verdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Taşımacılığı kendim yaptım. Kendi cebimden harcadım. Büyüttükten sonra herkes bize destek olmaya başladı. Büyüyüp gelişince Türkiye´ye açılmaya başladık. Çeşitli illerde sahne aldık. Sahneler tutunca bu işe daha önem verdik. Kalıcı bir hale getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çocuğumuz engelli olduğu için odak noktası kendimiz olduk. Aile içinden başlayarak bu çocuğu nasıl topluma faydalı bir insan haline getiririz dedik. Okulda okuyor fakat unutuyor derken tiyatroda özgüveni geldi. Çarşıda kendi halinde gezer oldu, alışverişini kendi yapar oldu. Bu şekilde duyarlı ailelerle de tanıştık, kartopu gibi büyüdük. 1520 kişilik bir ekip oluşturduk. Sahneye çıktığımız zaman bunlar coşuyorlar, sanki bir sel gibi akıyorlar. Bunların engelli olduğuna bazı yerlerde oynarken inanmıyorlar bile. Bu ailelere diyorum ki; çocuklarını dışarı çıkarsınlar. İllaki tiyatro olmak zorunda değil, her türlü sosyal faaliyete soksunlar. Bu çocukların kendilerine özgüveni geliyor, kendilerini geliştiriyorlar ve seni yönlendirmeye başlıyorlar. İnsanlar önce kendilerine sonra çocuklarına güvensinler sosyal faaliyetlere soksunlar."

Kardeşini sosyal hayata kazandırabilmek ve engellilere hizmet etmek için bu yola çıktığını söyleyen Nuray Dibek, "Bir tiyatrocu olarak engelliler dünyasına ancak böyle hizmet verebilirdim. Başladığım çalışmalar sonuç alınca bunu memleketimde yapmaya karar verdim. Tabii ki ilk desteğimi ailemden aldım. Kardeşim için babamla bu yolculuğa başladık. Kilimli´de birçok engelli arkadaşa ve aileye ulaşarak büyüttük. Şimdi çekirdek ailemizle başladığımız bu çalışmalar geniş aile olarak devam ediyor. Kardeşimin kendi özel bir sosyal ortamı yoktu, ona ait bir sosyal ortam olsun diye çıktığımız yolda diğerlerinin de sosyal ortamı yokmuş, herkesin kendisine ait bir ortamı, ailesi oldu. O gün bugündür babamın maddi manevi destekleri sayesinde devam ediyoruz" diye konuştu.

Tiyatro oyuncusu olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Dibek ise eskiden arkadaşı olmadığını ve tiyatrodan sonra kendi arkadaşlarını olduğunu belirterek, insanların kendisini `Oyuncu Mehmet´ olarak tanımaya başladıklarını söyledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-07-09 11:42:05



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