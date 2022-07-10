Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde traktörle otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ZonguldakBartın Karayolunda meydana geldi. Çaycuma istikametine gitmekte olan İ.Ü.’nün kullandığı 74 BL 748 plakalı otomobil ile C.Y.’nın kullandığı 67 ACG 175 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde olan İ.Ü, D.Ü., S.Ü. ve H.O. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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