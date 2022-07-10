Yoldan çıkan otomobil ağaca çarpttı: 2'si çocuk 7 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında kontrolden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza EreğliDevrek Karayolu Kızılcapınar Köyü Baraj yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 67 NL 240 plakalı araç sürücüsü seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde bulunan 2 si çocuk 7 kişi yaraandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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