Zonguldak’ta hortum paniği

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Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde denizde hortum paniği yaşandı.

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Hortumun denizde çıkmasıyla birlikte vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlarda ellerini cep telefonu alarak o anlarını kaydetti. Dakikalarca denizde gözüken hortum bir süre sonra gözden kayboldu.

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