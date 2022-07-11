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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Arı gibi çalışkan" kadınlar arı üretimi eğitiminde

İHA

"Arı gibi çalışkan" kadınlar arı üretimi eğitiminde

Zonguldak'ta "Sağlıklı toplum için arı gibi çalışkan kadınlar" projesinde bir araya gelen kadınlar arı üretimi konusunda eğitimlerini sürdürüyor.
Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) ve paydaşlarıyla hayata geçen "Sağlıklı toplum için arı gibi çalışkan kadınlar" projesi eğitimleri devam ediyor. Yaşları 20 ila 40 arasındaki 30 kadın; ana arı üretimi, arı sütü üretimi ve propolis işlenmesi konularında eğitimlerini sürdürüyor. Şubat ayında başlayan eğitimlerde, kursiyerler uygulamalı olarak arı kovanlarının başında arı üreticiliği konusunda bilgiler aldı. Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projenin detaylarını gazetecilere anlatan ZAYBİR Başkanı Abdurrahman Canlı, "Sağlıklı toplum için arı gibi çalışkan kadınlar" projemiz kabul edilmişti. Ürün teminlerini yaptık. Proje şartlarından bir tanesi de yaşları 20 ila 40 arasında 30 kadının ana arı üretimi, arı sütü üretimi ve propolis işlenmesi konusunda eğitilmeleriydi. Bu süreci de başladık. O devam ediyor. Fakat biz proje şartı olan 30 kadının eğitimi değil de katılabilecek bütün kadınların bu alanda kendilerini ön plana çıkartmayı sağlamaya, birlikte üretmeye, birlikte bilgilerimizi paylaşmayı çabalıyoruz. Bu doğrultuda buraya geldik. Burası bizim ana arı üretmeyi hedeflediğimiz merkezimiz. Ana arı üretimi yapacağız. Çaydeğirmeni'nde arı sütü üretimini yapıyoruz. Fakat şu anda bilgi paylaşımı düzeyinde eğitim yapıyoruz. Bir taraftan da arı üretimi için kolonilerimizi hazırlamayı çalışıyoruz. Tam kapasite ana arı üretimini önümüzdeki bahardan itibaren yapmak. Bir yanıyla eğitim, üretim ve Zonguldak'ın kendi ayakları üzerinde durabileceği bir alanı açmak esasında bu proje. Böyle bir projenin yapılmış olması, desteklenmiş olması anlamlıydı. Destekleyenlere de çok katkıları var. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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