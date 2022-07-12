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Tamamlandığında yıllık zamandan ve yakıttan 250 milyon lira tasarruf sağlanacak Yapımı devam eden tünellerle Zonguldak-Filyos arası 16 dakikaya düşecek Göbü köyü, tünellerle yeniden eski günlerine kavuşacak

İHA

Tamamlandığında yıllık zamandan ve yakıttan 250 milyon lira tasarruf sağlanacak Yapımı devam eden tünellerle Zonguldak-Filyos arası 16 dakikaya düşecek Göbü köyü, tünellerle yeniden eski günlerine kavuşacak

Zonguldak ile Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Filyos'a ulaşımın konforlu hale geleceği tünellerin yapım çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Filyos ve Kilimli istikametine aynı anda yapımına başlanan tünellerle birlikte Göbü köyü nüfusunun da yeniden eski günlerine ulaşması bekleniyor.
Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Filyos'a ulaşımın konforlu ve kolaylaştırılması için çalışmalar sürüyor. Prof. Dr. Teoman Duralı tünellerinin hayata geçmesiyle birlikte Zonguldak'tan Kilimli'ye olan mesafe 5 dakikaya düştü. Göbü köyünden her iki güzergah olan Kilimli ve Filyos'a da eş zamanlı tünel çalışmaları başladı. Tünellerin tamamlanmasıyla birlikte Zonguldak'tan yaklaşık 40 dakika süren yolculuğun 16 dakikaya inmesi bekleniyor. Öte yandan devam eden tünel ve yol çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.
Çalışmaların başladığı Göbü köyü de tünellerle birlikte kalabalık günlerini bekliyor. Köy muhtarı Burhan Oral, turistik köyün nüfusunun yeniden 2 binin üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti. Tünellerle birlikte ulaşımın kolaylaşacağını; köye turistlerin de rahatlıkla geleceğini anlatan Oral, şöyle dedi:
"Bu tünel çalışmalarının olduğu yerdeyiz. Yaklaşık olarak iki ay önce başlayan tünel çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hızlı bir şekilde ilerledikçe bizi daha çok heyecan basıyor. Tüneller köyümüz için çok büyük şey demek. Köyümün nüfusu daha önce iki binlerdeydi. Şu anda binin altına düştü. Bunun nedeni ulaşım, çocukların başka yerlerde okuması, gidişgelişlerde sorun olduğundan Zonguldak, Kilimli, Çatalağzı buralarda oturan bir sürü vatandaşım var. Bu tüneller yapılınca ulaşım çok kısa olacağından öğrencilerimiz aynı şehir merkezinde oturuyormuş gibi gelip gidebilecek. Tekrar geriye anne, babalarının yanına dönecek. Buralardaki bahçeler ekilmiyor. Bu insanlar bir taraftan hafta sonları bunları değerlendirecek. Nüfusumuzun iki binin üzerine yeniden çıkabilecek. Bunun yanında bir de aynı şekilde köyüm de turizm köyü olduğu için tatile gelenler çok rahat gelip gidebilecekleri için daha hareketli ve canlı hale gelebilecek. Memnunuz. Göbü köyünden Türkali, Filyos, Çatalağzı ve Kilimli istikametine iki tarafa benim köyümden başladı. Ve iki tarafın çalışması da seri bir şekilde devam ediyor. Göbü ve Türkali şantiye alanlarının merkezi haline geldi. Hizmetin büyüklüğü gelecek yolu hayal etmek bize mutluluk veriyor. Filyos'taki çalışmalar da sürüyor. Bizim gidiş gelişimiz çok daha rahat olacak. Filyos tarafı artık daha yerleşik bir durum olacak. İş sahaları daha geniş olacak. Bağlantımız çok daha kolay olacağı için biz de her iki tarafın ortasında bir turizm köyü olarak herkesin rahat rahat olacağı yaz aylarında şirin bir köy olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Çalışmalar üç etapta tamamlanacak
Projenin ilk etabı olan Zonguldak ile Kilimli arasındaki çalışmaların tamamlanması ile mesafe 5 dakikaya düştü. Kilimli ile Filyos arasındaki iki etabın çalışmaları da sürüyor. Tüneller ve yollarla birbirine bağlanacak olan güzergah, ulaşımı da konforlu hale getirecek. ZonguldakFilyos arasındaki 33,5 kilometre olan 25.3 kilometreye, 40 dakikalık mesafeyi de 25 dakikaya düşürecek olan projeyle Zonguldak'tan Filyos'a ulaşımın 16 dakikaya düşmesi bekleniyor. Projelerle zaman ve akaryakıttan yıllık toplam 250,1 milyon lira tasarruf elde edilmesi bekleniyor. Yıllık karbon emisyon azaltımı oranı ise 5 bin 494 ton olarak hesaplandı.
Projenin tamamı hizmete girdiğinde Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak'ın; Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşımı kolaylaşacak. Ardından da kullandığı araçla Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde incelemelerde bulundu.

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