Zonguldak'ta dolunay manzaralı görsel şölen

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Zonguldak'ta kent semalarında görülen dolunay adeta görsel şölen oluşturdu.

Zonguldak'ta kendisini gösteren dolunay kent semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, geceyi de gündüze çevirdi. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken seyri doyumsuz manzara da izleyenleri mest etti.

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