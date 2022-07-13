9 günlük bayram tatilinde denizin tadını çıkarttılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 günlük bayram tatilinde denizin tadını çıkarttılar

İHA

Zonguldak'ta 21 Haziran itibariyle açılan Kapuz Plaj Tesisleri'ne vatandaşlar ilgi gösterdi. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar denizin ve tatilin tadını çıkarttı.

9 günlük bayram tatilinde denizin tadını çıkarttılar

Zonguldak'ta 21 Haziran itibariyle açılan Kapuz Plaj Tesisleri'ne vatandaşlar ilgi gösterdi. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar denizin ve tatilin tadını çıkarttı.
Zonguldak’ta etkili olan sıcak hava nedeniyle serinlemek için denize giden vatandalar denizin ve güneşin tadını çıkarttı. 21 Haziran itibariyle açılan Kapuz Plaj Tesisleri'ne hafta başı olmasına rağmen vatandaşlar akın etti.

"25 kişiyi boğulmaktan kurtardık"
Cankurtaran ekiplerinin halkın güvenliği için görev yaptığını ifade eden Tesis Müdürü Korkmaz Kartal, 21 Haziran’dan bu yana 25 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarını söyledi.
Halkın yoğun ilgisi olduğunu ifade eden Kartal, “21 haziranda sezonu açmıştık biliyorsunuz. O zamandan bayram gününe kadar zaman zaman yağmurlar yağmasına rağmen vatandaşların yoğun talepleri oldu. Bayramda da vatandaşlarımızın yoğun talebi oldu. 21 Haziran’dan bayrama kadar ki zaman içerisinde 16 boğulma vakası yaşandı. Arkadaşlarımız müdahale etti. Bayram süresi içerisinde 9 vakamız daha oldu. Bu zamana kadar ki en yoğun günü dün yaşadık. Yaklaşık 4 bin kişi vardı. Yoğunluğun olması güvenliğinde farklı ele alınmasını gerektiriyor. Bunun için hazırlıklıyız. Cankurtaran arkadaşlarımızın yüzme bilmeyen vatandaşlarımız için can yeleği dağıtıyor. Bu sene beklediğimiz gibi bir hava olmadı. Buna rağmen bu yoğunluğu yaşıyorsak arka arkaya sıcak havalar geldiğinde burası nasıl olur siz düşünün. Plajda güvenliğinde haricinde temizlik ve hijyen en önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi bunları da en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sel korkusu yaşayan mahalleli önlem alınmasını istiyor
YEREL HABERLER Sel korkusu yaşayan mahalleli önlem alınmasını ...
Anne rahminde ters dönen köpek sezaryenle kurtarıldı
YEREL HABERLER Anne rahminde ters dönen köpek sezaryenle kurtarıldı
Bin 600 yıllık Ayasofya kilisesi, 700 yıldır camii olarak hizmet veriyor
YEREL HABERLER Bin 600 yıllık Ayasofya kilisesi, 700 yıldır camii ...
Zonguldak'ta dolunay manzaralı görsel şölen
YEREL HABERLER Zonguldak'ta dolunay manzaralı görsel şölen
Bayram dönüşü ölümden döndüler Kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar
YEREL HABERLER Bayram dönüşü ölümden döndüler Kontrolden çıkan araç ...
Tamamlandığında yıllık zamandan ve yakıttan 250 milyon lira tasarruf sağlanacak Yapımı devam eden tünellerle Zonguldak-Filyos arası 16 dakikaya düşecek Göbü köyü, tünellerle yeniden eski günlerine kavuşacak
YEREL HABERLER Tamamlandığında yıllık zamandan ve yakıttan 250 ...
Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Alaplı-Akçakoca arasında dev hortum vatandaşları korkuttu
YEREL HABERLER Alaplı-Akçakoca arasında dev hortum vatandaşları ...
Otomobilini durduramayıp park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilini durduramayıp park halindeki araca çarptı: ...
MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanı vefat etti
YEREL HABERLER MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanı vefat etti
"Arı gibi çalışkan" kadınlar arı üretimi eğitiminde
YEREL HABERLER "Arı gibi çalışkan" kadınlar arı üretimi eğitiminde
Zonguldak’ta hortum paniği
YEREL HABERLER Zonguldak’ta hortum paniği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.