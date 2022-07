Sel korkusu yaşayan mahalleli önlem alınmasını istiyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi İsafakılı köyü Çayboyu Mahallesi sakinleri, son yıllarda üç kez sel yaşadıklarını belirterek, üzücü bir olay yaşanmaması için önlem alınmasını istedi. Mahalle sakinleri imza kampanyası başlatarak dere yatağında ıslah çalışması yapılmasını bekliyor.

Mahallede imza kampanyasının başlamasına öncülük eden Rıza Ergün, “Buraya defalarca kez sel geldi. Burada bir ara köprü vardı, o yıkıldı. Bahçelerimiz, ağaçlarımız, seralarımız gitti. Yukarılarda evlerin zemin katlarını su bastı, oturulamaz hale geldi. 3 yıldır her sene buraya 2 sefer sel geliyor. İmza kampanyamızı Alaplı Kaymakamlığına taşıyacağız. Bizim yetkililerden talebimiz en acil şekilde buraya istinat duvarı yapılması. Çünkü bir daha sel gelirse, can kaybı tehlikesi var. Dere yatakları 5 tane eve çok yaklaştı. Özellikle bu çaya bir daha sel gelirse bu evler yıkılabilir. Burada büyük bir can tehlikesi var. Acil bir şekilde derelerin ıslah edilmesini istiyoruz."

