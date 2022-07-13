Ot biçerken yüksekten düşen belediye işçisi yaralandı

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Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde ot biçen belediye işçisi Fuat Kocabıyık (39), yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Sokak´ta meydana geldi. Belediye çalışanı Fuat Kocabıyık, yol kenarındaki otları biçerken yaklaşık 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düşerek yaralandı. Kocabıyık´ın mesai arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kocabıyık´a ilk müdahalede bulundu. Ereğli Devlet Hastanesi´ne götürülen işçi tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-07-13 16:23:49



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