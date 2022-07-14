Vali Tutulmaz’dan 15 Temmuz mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tutulmaz’dan 15 Temmuz mesajı

İHA

Vali Tutulmaz’dan 15 Temmuz mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma mesajı yayımlayarak Ülkenin birliği, beraberliği ve bütünlüğü uğrunda, bizlerin huzur, refah ve geleceği için gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın mesajı şöyle; “15 Temmuz 2016'da Fethullahcı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir destan sergileyen asil milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin inanç ve kararlılığı ile bertaraf edilmiştir. Ama ne hazindir ki 251 kahraman asker, polis ve vatandaşımız şehitlik mertebesine, 2193 kahramanımızda gazilik mertebesine ulaşmıştır. Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne yönelen kalleş darbe girişimi ve kalkışma hareketi karşısında gösterdiği onurlu duruş sayesinde; hainler yenilgiye uğratılmış, 15 Temmuz bir milli irade mücadelesi olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. Hain darbe girişimi karşısında "Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur" diyen Cumhurbaşkanımızın o anlamlı çağrısıyla feraset sahibi necip halkımız, gencinden yaşlısına, kararlı bir tutumla direnmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever gerçek mensupları ve emniyet güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda ülkemize ve devletimize sahip çıkılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir. Ülkemizin hızlı yükselişini, bölgemizdeki fark edilen gücü ve etkinliğini, toplumsal birlik ve bütünlüğümüzü hazmedemeyen, karanlık güç ve dış mihrakların ülkemizin bölünmez bütünlüğünün yok edilmesine yönelik kirli oyun ve teşebbüsleri hiçbir zaman bitmeyecektir. İşte o nedenle, ülkemizin üzerine oynanan oyunlara ve projelere karşı her zaman uyanık ve dikkatli olmalı, 15 Temmuz gecesi kalkışılan hain darbe girişimini unutmamalı, milletimizin destansı mücadelesini, şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını hep yaşatmalıyız. Devletimizin son yıllarda dış politikada, enerjide, savunma sanayinde, ulaştırma ve altyapıda, teknoloji, uzay, havacılık, eğitim, sağlık ve benzeri alanlardaki göz dolduran, dünyada dikkatle takip edilen, izlenen başarılı atılımları ve üretimleri artarak devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğü uğrunda, bizlerin huzur, refah ve geleceği için gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 yıldır kaybolan kızını arıyor, bayramı buruk geçirdi Evinden internet kafeye gidiyorum diye ayrıldı, 6 yıldır haber alınamıyor
YEREL HABERLER 6 yıldır kaybolan kızını arıyor, bayramı buruk ...
Freni patlayan midibüsün aracına çarparak yavaşlamasını sağladı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Freni patlayan midibüsün aracına çarparak ...
Düğüne giden otobüsün freni patladı: 12 yaralı Freni patlayan otobüs önce kamyonete ardından toprak zemine çarptı
YEREL HABERLER Düğüne giden otobüsün freni patladı: 12 yaralı Freni ...
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
Başkan Çapkın, “Fındığın fiyatı en az 53 TL olmalı”
YEREL HABERLER Başkan Çapkın, “Fındığın fiyatı en az 53 TL olmalı”
Zonguldak’ta trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta trafik kazası: 8 yaralı
Zonguldak Havalimanı’nda rekor artış
YEREL HABERLER Zonguldak Havalimanı’nda rekor artış
Seyir halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev aldı
Ot biçerken yüksekten düşen belediye işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Ot biçerken yüksekten düşen belediye işçisi yaralandı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Sel korkusu yaşayan mahalleli önlem alınmasını istiyor
YEREL HABERLER Sel korkusu yaşayan mahalleli önlem alınmasını ...
9 günlük bayram tatilinde denizin tadını çıkarttılar
YEREL HABERLER 9 günlük bayram tatilinde denizin tadını çıkarttılar
Anne rahminde ters dönen köpek sezaryenle kurtarıldı
YEREL HABERLER Anne rahminde ters dönen köpek sezaryenle kurtarıldı
Bin 600 yıllık Ayasofya kilisesi, 700 yıldır camii olarak hizmet veriyor
YEREL HABERLER Bin 600 yıllık Ayasofya kilisesi, 700 yıldır camii ...
Zonguldak'ta dolunay manzaralı görsel şölen
YEREL HABERLER Zonguldak'ta dolunay manzaralı görsel şölen
Bayram dönüşü ölümden döndüler Kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar
YEREL HABERLER Bayram dönüşü ölümden döndüler Kontrolden çıkan araç ...
Tamamlandığında yıllık zamandan ve yakıttan 250 milyon lira tasarruf sağlanacak Yapımı devam eden tünellerle Zonguldak-Filyos arası 16 dakikaya düşecek Göbü köyü, tünellerle yeniden eski günlerine kavuşacak
YEREL HABERLER Tamamlandığında yıllık zamandan ve yakıttan 250 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.