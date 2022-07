GMİS Yönetim Kurulu; “Demokrasiye ve Milli İradeye her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimini bir kez daha lanetlediklerini belirterek, “Demokrasiye ve milli iradeye, her zaman ve her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına yaptığı açıklama şöyle; “Bağımsızlığımıza, milli iradeye, ülkemiz demokrasisine ve cumhuriyete, ülkemizin ve milletimizin geleceğine karşı yapılan 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz. Darbe girişimine karşı sokaklara çıkan ve canı pahasına direnerek milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmak için şehit olan kahraman yurttaşlarımızı, darbecileri engelleme mücadelesine katılan ve şehit olan tüm güvenlik görevlilerimizi sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Darbe girişiminin öğrenildiği andan itibaren Zonguldak’ta Madenci alanında demokrasi nöbetine katılan başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere tüm halkımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve demokrasiye ve milli iradeye her zaman ve her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

