Sakatlar derneğinden örnek proje, İhtiyaç sahibi aileleri sevindiriyorlar

Zonguldak Sakatlar Derneği tarafından sosyal sorumluluk projesi içersinde ihtiyaç sahibi aileler için kıyafet ve ayakkabı kampanyası yapıldı.

Zonguldak Sakatlar Derneği tarafından ihtiyaçları için kıyafet ve ayakkabı kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde kullanılmayan ayakkabılar ve kıyafetler dernek binasında toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kampanya hakkında bilgi veren Zonguldak Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hüseyin Şirin, “Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi olarak, bilindiği gibi engelli ailelerine ve engelli sosyal amaçlı yardımlarımız devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda derneğimize ikinci el ve içlerinde hiç kullanılmamış kundura ayakkabıların da olduğu bu kunduraları ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara genel de bayan ayakkabısı olmak kaideyle çocuk ayakkabıları haber verdiğimiz çağırdığımız ihtiyaç sahipler burada beğenerek seçerek alıp kullanıp kullanmaya devam ediyorlar. Bu şekilde ki sosyal faaliyetlerimiz bilindiği gibi giysi üzerine de devam ediyor. Bu nokta da bayram arifesinde olmak kaideyle giysi olarak da ailelere yardımlarımızı yaptık. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. İlgi çok anormal olmasa da var. Bir iki günde baya gelip ayakkabı alan oldu. Aşağı yukarı 50 çift ayakkabı vardı kalanlar da bunlar şuanda. Hafta sonuna kadar bunların biteceğine inanıyorum. Bugünde geleceğini söyleyen ve telefonla arayan aileler de var. Sonuç olarak biz illa ki bunlaro ailelere ulaştırıyoruz. Devamı konusunda arkadaşlarımız bu nokta da çalışmalarını yapıyorlar. Arkadaşlarımız topluyorlar bizde aracımızla alıyoruz sonra da burada tevşir ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine veriyoru. Hayırseverlere çağrım kullanmadıkları ürünler varsa burada ihtiyaç sahiplerine verebiliriz” dedi.

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