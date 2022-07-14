TFF 2 .Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Zonguldak Kömürspor, yeni sezonu açtı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Zonguldak Kömürspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda Teknik Direktör Şenol Demir nezaretinde gerçekleştirilen antrenman öncesi Demir, futbolcularla mini bir toplantı yaptı ve yeni sezon öncesi başarılar diledi. Zonguldak Kömürspor kentte iki haftalık çalışmanın ardından Bolu'da kampa gidecek.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Şenol Demir, “Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Zor bir gruptayız. Söylüyoruz bunu ama insanlar yanlış anlıyor. Şenol hoca gruptan korktu gibi saçma sapan şeyler yazmasın. Ben hiçbir gruptan da rakipten de ne futbolculuğumda ne hocalığımda korkmadım. U19 takımı ile çıksam da yine korkmam bunu da belirteyim. Bugün itibarıyla başladık. 15 gün burada çalışacağız birinci etap için ayın birinde hazırlık müsabakaları oynamak için Bolu’da ikinci bir kampımız var. 5 tane hazırlık müsabakası oynayarak inşallah lige hazır bir şekilde Fethiye maçıyla beraber iyi bir başlangıç yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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