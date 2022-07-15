Protokolden şehitliğe ziyaret

15 Temmuz darbe girişiminin 6.yıl dönümünde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler şehitler ve gaziler kabristanlığını ziyaret etti.
15 Temmuz darbe girişiminin 6.yıl dönümünde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınklıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Sahil Güvenlik Bot Komutanı Üsteğmen Hayrettin Selimoğlu, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, daire müdürleri siyasi parti temsilcileri ile şehitler ve gaziler kabristanlığını ziyaret ettiler.
Şehitlik ziyaretinde Vali Mustafa Tutulmaz ve Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Okunan Kur’anı Kerim'in ardından İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından dualar edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.