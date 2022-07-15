15 Temmuz sergisi açıldı

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Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA)tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Güzel Sanatlar Galerisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü sergisi düzenlendi.

Sergiye Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başka Vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, siyasi partilerin il başkanları ve il protokolü katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.

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