Kolçak, doğum gününde anıldı

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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü sırada 1 Ocak 2021 tarihinde hayatını kaybeden Hüseyin Kolçak, doğum gününde düzenlenen törenle anıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Karabaşlı Köyü'nde düzenlenen anma programına, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Sekreter Ertan Kaya, Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç, Kozlu Şubesi Mali Sekreteri Raif Öztürk, MTAİş Şube Sekreteri Mehmet Uğur Deveci, maden işçileri, şube yöneticileri ve Kolçak'ın yakınları katıldı. Mezarı başında anılan Kolçak için ardından köy merkezinde Kuranı Kerim okunarak dualar edildi.

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