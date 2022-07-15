Dedesinin ölümü nedeniyle tutuklanan torun tahliye edildi

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanarak cezaevine gönderilen torunu dün tahliye edildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Ali Genç evinde ölü bulundu. Genç'in evine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Genç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu için öldüğü tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köyden bazı kişilerin ifadesine başvuran jandarma ekipleri soruşturmayı genişletti. Genç'in torunu Ender P. cinayet şüphelisi olarak jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen torun Ender P.’nin dün tahliyesi gerçekleşti.

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