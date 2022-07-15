Zonguldak’ta 15 Temmuz hain darbe girişimi unutulmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında madenci anıtında program düzenlendi.



Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, Belediye Başkanvekili Sinan Toprak, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar, Polat Türkmen, Ahmet Çokakoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.



Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. İlk olarak şehitler anısına Uzunmehmet Camisi müezzini Nizamettin Dereli Kur'anı Kerim okundu. Ardından İl Müftüsü Aşır Durgun ise dua ettirdi. Programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Fethullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bir destan sergileyen asil millet ve kahraman güvenlik güçlerinin inanç ve kararlılığı ile bertaraf edildiğini belirterek “15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir destan sergileyen asil milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin inanç ve kararlılığı ile bertaraf edilmiştir. Ama ne hazindir ki 251 kahraman asker, polis ve vatandaşımız şehitlik mertebesine, 2193 kahramanımızda gazilik mertebesine ulaşmıştır. Bu anlamlı günde; aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin dirliğine, birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne yönelik hain, kalleş darbe girişimi ve kalkışma hareketi karşısında gösterdiği onurlu duruş sayesinde; hainler yenilgiye uğratılmış, bu kutsal vatanın sahipsiz olmadığı tüm dünyaya gösterilmiş, 15 Temmuz bir İstiklal ve istikbal destanı ve bir milli irade mücadelesi olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. Ülkemiz ve aziz milletimiz, yüzyıllardır iç ve dış mihraklarca yönlendirilen sayısız tehdit, kirli oyun, tuzak ve saldırı teşebbüsleri ile karşı karşıya kalmış, bu asil millet Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nde, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, aynı inanç, azim ve kararlılıkla, yeniden diriliş ve varoluş mücadelesi vererek aziz vatana, devletine bayrağına ve kendisine yapılan bu alçakça ihanete, darbeye ve demokrasimize suikast girişimine geçit vermemiş, iç ve dış güçlerin projesi olan, milli iradeyi yok sayan hain FETÖ terör örgütüne milli irade tokadı atılarak, hak ettiği ders verilmiştir. Bu kalkışma, ihanet ve darbe girişimi karşısında 'Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur' diyen Cumhurbaşkanımızın o anlamlı çağrısıyla feraset sahibi necip halkımız, gencinden yaşlısına, kararlı bir tutumla direnmiş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever gerçek mensupları ve emniyet güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda ülkemize ve devletimize sahip çıkılmıştır” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından sancak törenine geçildi. Gençler tarafından sancak, Vali Mustafa Tutulmaz’a teslim edildi.

Programda kahramanlık türküleri konseri ve Madenci Korosu sahne alarak birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

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