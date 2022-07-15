Çaycuma’ da “15 Temmuz” yürüyüşü gerçekleşti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’” etkinliği yürüyüşü düzenlendi.



İlçenin Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde bulunan Seka Sineması önünde toplanılarak marşlar eşliğinde Demokrasi ve Birlik yürüyüşü başlatılarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Programda ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı olarak yayınlanan ulusa sesleniş konuşması izlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından program din görevlileri sala okudu.



Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan, göğsünü mermilere ve tanklara siper eden, evinde bu vatan için dua eden herkes bu milletin kahramanıdır" dedi.



Kaymakam Coşgun sözlerine şöyle devam etti; “15 Temmuz 2016 tarihinde, büyük Türk milletine bağımsızlığımıza, büyük Türkiye idealimize, mazlum milletlerin sesi ve hamisi olma irademize, demokrasimize yönelik Fetullahçı Terör örgütü tarafından bir darbe girişimi adı altında işgal girişimi oldu. Milletimiz sokaklara inerek, havalimanlarını doldurarak, namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu hain ve kanlı girişimi akamete uğratmıştır. Ne mutlu ki milletimiz o hain darbe girişimini boşa çıkardığı gibi kıyamete kadar unutulmayacak birde demokrasi destanı yazdı. Bu destanı hakkı ile yaşatmak, sonraki kuşaklara aktarmak en büyük görevlerimizden birisidir. İşte bizler bu gece, o hain girdimin seneyi devriyesinde, ay yıldızlı bayraklarımızla ve her görüşten insanımızla birlik ve beraberlik ruhu içinde meydanları doldurarak darbenin arkasındaki hain odaklara en anlamlı cevabı bir kez daha vermiş oluyoruz. Yitirdiğimiz 252 şehidimize ve 2194 gazimize dualarla, en güzel cümlelerle minnetimizi ifade ediyoruz. Şüphesiz ki milletimizin cesareti ve kendi iradesine sahip çıkma kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize ve aramızdan ayrılan gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, sıhhat diliyor, bu meydanı doldurduğunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.”



Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı halka hitabı ise canlı olarak dev ekranda verildi.

Yarışmada ödül kazanan öğrencilere hediye takdimi yapıldıktan sonra Çaycuma Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından ilahiler okundu. Program, 00.13’te sala okunmasının ardından sona erecek.

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