Zonguldak'ta 'Madenci Korosu' demokrasi nöbetinde

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü´nde `Demokrasi Nöbeti´ tutulurken, Madenci Korosu konser verdi.

Zonguldak Valiliği, Madenci Anıtı´nın bulunduğu alanda 'Demokrasi Nöbeti' etkinliği düzenledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yılı nedeniyle vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanda toplandı. Alanda şehitler anısına saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Program kapsamında 'Madenci Korosu' sahne alarak, kahramanlık türküleri seslendirdi. Ayrıca maden işçileri baretleri ve tulumlarıyla demokrasi nöbetine katıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-07-16 00:10:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.