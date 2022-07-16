Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kozlu İlçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 gram metamfetamin, 1 adet pürmüz, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet kullanılmış uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu maddeyi eritmede kullanılan çakmak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozlu İlçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler bir araç ve içerisinde bulunan 1 şahıs üzerinde yapılan aramada; 3 gram metamfetamin, 1 adet pürmüz, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet kullanılmış uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu maddeyi eritmede kullanılan çakmak ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

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