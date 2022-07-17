Yola düşen kaya parçaları kazaya neden oldu



Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta yola düşen kaya parçalarına çarpan hafif ticari araç hasar gördü. Araçta bulunanlar kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Olay, gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Yüksek alandan kopan kaya parçaları yola düştü. Vatandaşların duruma müdahale etmeye ve yetkililere bildirmeye çalıştığı sırada, Ahmet Kemer (72) yönetimindeki 06 BGN 875 plakalı hafif ticari araç kaya parçasına çarparak hasar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmazken, kaya parçaları yoldan kaldırıldı. Hasar gören araç ise çekiciyle götürüldü.

Kaya parçalarını yoldan kaldırmaya çalışan sürücü Batuhan Bayramlar (22), "Yukarıdan 56 parça büyük kaya geldi. Birkaçı yukarıda kalırken diğerleri yola düştü. Biz ani bir manevrayla kurtulduk, ileride durduk. Taşları yoldan almak için üç arkadaş indik. İki taşı çekebildik ama üçüncü tam yolun ortasındaydı. Gelen bir kişiye 'dur' diye el yaptık ama görmedi. Kayanın üstünden geçti. Sol tarafı parçalandı" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-07-17 00:25:39



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