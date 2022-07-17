Zonguldak'ta 16 yaşındaki genç denizde kayboldu

Zonguldak'ta serinlemek için denize giren 5 gençten biri kayboldu. Genci arama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta liman içerisinde gezinen 5 genç serinlemek için denize girdi. Gençlerden 16 yaşındaki B.G., denizde açıldıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar da kıyafetleriyle denize girerek çocuğun bulunmasına yardımcı olmaya çalıştı. Vatandaşların deniz kenarında tedirgin bekleyişi devam ederken, arama çalışmaları sürüyor.

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