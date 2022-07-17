Zonguldak'ta 12 yaşındaki Berkcan denizde kayboldu



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK limanında serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren Berkcan G. (12) dalgalar arasında kayboldu. Arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine ekipler denizde arama çalışması başlattı.

Olay öğlen saatlerinde kent merkezinde bulunan limanda meydana geldi. İddiaya göre serinlemek isteyen Berkcan G., 4 arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Berkcan için arkadaşları yardım çağrısında bulundu. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri liman içinde kaybolan çocuğu bulmak için arama çalışması başlattı. Kayıp haberini alan ailesi olay yerine gelerek çalışmalara destek verdi. Berkcan G.'nin annesi ve bazı yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-07-17 14:58:39



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