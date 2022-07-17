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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta 12 yaşındaki Berkcan denizde boğuldu (2)

DHA

Zonguldak'ta 12 yaşındaki Berkcan denizde boğuldu (2)


CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Zonguldak limanında serinlemek için girdiği denizde kaybolan Berkcan Gezer'in yaklaşık 6 buçuk saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Berkcan'ı arama çalışmaları esnasında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ise aile ile görüştü. Gezer'in cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN
2022-07-17 19:39:57

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