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Zonguldak'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine 6 saat sonra ulaşıldı.



Zonguldak Limanı'nda arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Berkan G. (16), bir süre sonra gözden kayboldu. Gençlerin çevredekilerden yardım istemesi üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verildi. Dalgıç ekipleriyle birlikte aramalara katılan vatandaş genci bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından Berkan G.'nin cesedine ulaşan ekipler sudan çıkardı. Ambulansla alınan gencin cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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