BEÜ’de 15 Temmuz konferansı düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayasıyla konferans düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hayrettin Selimoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay ve çok sayıda davetli katıldı. 15 Temmuz şehitlerinin anısına gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan konferansta İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve BEÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Tuğba Akdal, 15 Temmuz sürecine yönelik ulusal ve uluslararası medyanın tutumu ve algı yönetimi hakkında konuştu.



“Batı medyası darbeyi destekledi”

15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği iradenin başarıya ulaşmasında ve herkesin tek bir vücut olarak birleşmesinde medyanın büyük katkısı olduğunu söyleyen Akdal, “Medya organlarının kitleleri hızlı bir şekilde harekete geçirme özelliği var. Ancak bunun yanında spekülatif içerikler yayınlama yoluyla da milletimizin aklı bulandırılmaya çalışılmıştır” dedi.

Batı medyasının darbe girişimini yakından izlediğine dikkat çeken Doç. Dr. Akdal, uluslararası basın kuruluşlarının darbe girişimini desteklediğini ve bu olayı hükümet ve Cumhurbaşkanı aleyhine kullandıklarını ifade etti. Ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan içeriklerden örnekler veren Akdal, AK Parti hükümetinin medyadaki manipülatif algı çalışmalarına karşı yapmış olduğu çalışmalardan da bahsetti.

Konferans Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun Doç. Dr. Tuğba Akdal’a teşekkür belgesi ve çiçek takdim etmesinin ardından sona erdi.

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