Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinden Atatürk Bulvarı'na giden Umut T. idaresindeki 67 ACL 361 plakalı motosiklet, aynı yoldan çarşı istikametine dönüş yapmaya çalışan Muzaffer Ç. idaresindeki 67 TR 377 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşerek yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil ve motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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