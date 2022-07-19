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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü

İHA

Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü yapıldı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, Kdz.Ereğli ilçesi Yukarıhocalar köyünde 2 şahıs ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları sırada ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda şahıslar 20 parça tarihi eser, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet alan tarama dedektörü, 2 adet el dedektörü, 7 adet muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı. İfadeleri alınan 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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