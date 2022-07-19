Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, Kdz.Ereğli ilçesi Yukarıhocalar köyünde 2 şahıs ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları sırada ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda şahıslar 20 parça tarihi eser, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet alan tarama dedektörü, 2 adet el dedektörü, 7 adet muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı. İfadeleri alınan 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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