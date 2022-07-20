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'Mayısta hastamız yoktu, şu an hastanemizde yatan pek çok kişinin testi pozitif çıkıyor'

DHA

'Mayısta hastamız yoktu, şu an hastanemizde yatan pek çok kişinin testi pozitif çıkıyor'


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hande Aydemir, hastalık belirtisini kendisinde gören kişilerin toplum içine mümkünse girmemeleri gerektiğini belirterek, "Mayıs aylarında hiç Covid-19 saptanmış hastamız yoktu. Ancak şu an hastanemizde yatan pek çok hastamızın PCR testleri pozitif çıkıyor. Hatta bunların bir kısmı çok ciddi tutulumları olan zatürreli olgular. Yine hastalıktan korkuyoruz aslında" dedi.
Zonguldak´ta koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, kentteki vaka artışının Türkiye'ye paralel şekilde artış gösterdiğini belirtti. Güner, 50 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara kapalı mekanlarda maske kullanmaları yönünde tavsiyede bulundu.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hande Aydemir ise özellikle son birkaç haftadır Covid-19 polikliniğinde zatürre ve Covid pozitif hastaları daha sık yatırarak tedavi etmeye başladıklarını belirtti. Prof. Dr. Aydemir yeni bir varyantın olmadığını ifade ederek, "Mayıs aylarında hiç Covid-19 saptanmış hastamız yoktu. Ancak şu an hastanemizde yatan pek çok hastamızın PCR testleri pozitif çıkıyor. Hatta bunların bir kısmı çok ciddi tutulumları olan zatürreli olgular. Yine hastalıktan korkuyoruz aslında. Yeni bir varyant yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü virüs yayılmaya eğilimli, bulaşı oldukça yüksek ve sonuçta bulaştığı takdirde mutasyon geçirmeye elverişli bir virüs. Özellikle hasta olanların hastalık belirtisini kendisinde görenlerin halsizlik, kırgınlık yakınmaları ya da ateşlenme gibi yakınması olan kişilerin toplum içine mümkünse girmemeleri, girmek zorunda kalırlarsa maskeyle girmeleri en azından diğer sağlam kişilerin de bu mikroorganizmayla karşılaşmalarının önüne geçecektir" dedi.
'MASKE MESAFE HİYJEN KURALLARINI UNUTTUK'
Kapalı ortamlarda maske takılmasının tekrar gündeme gelmesinin önemli olacağını söyleyen Prof. Dr. Aydemir, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını biraz unuttuk gibi. Bunları kesinlikle yeniden hatırlamamız gerekiyor. Özellikle 50 yaş üzerindeki hastalarımız, altta ciddi kalp, böbrek, karaciğer hastalığı gibi ya da bağışıklık sistemini baskılayan farklı durumları olan immun yetmezlikli hastalarımızın özellikle bu kurallara daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Yine bizim gibi sağlık çalışanlarının maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok daha dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu
'HASTALIĞIN ÖLÜMCÜL OLMA RİSKİNİ KESİNLİKLE AZALTIYOR'
Hatırlatma dozlarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Aydemir, "Herkesin e-Nabız'dan bakıp üzerine tanımlı olan aşılarını zamanında yaptırmaları gerekiyor. Çünkü aşılama her ne kadar bulaşı net olarak engellemese bile hastalığın ölümcül olma riskini kesinlikle azaltıyor. 50 yaş üstündeki hastalarımızın veya ciddi kronik hastalığı bulunanların hatırlatma dozlarını ihmal etmemesinin hastalığın ciddi seyrinin önüne geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
'GRİP BELİRTİLERİ GÖSTERENLER EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA GİTMELİ'
Hastalık belirtilerinin Omikron varyantıyla benzer olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydemir, şöyle konuştu:
"Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı yeni bir varyant yok. Boğaz ağrısı ön planda olmak üzere gribal semptomlar, ancak belli yaş üzerinde immün yetmezliğe neden durumlar eşlik ediyorsa bunu ciddi seyirli zatürre gibi görme ihtimalimiz artıyor. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, hafif halsizlik, kırgınlık, kas ağrısı olabiliyor. Bunlar sıklıkla gördüğümüz yakınmalar. Üst solunum yolu ve alt solunum yolu enfeksiyonu yapan bir sürü virüs ve bakteri var. Açıkçası çok ortak şikayetleri bunların. Grip belirtileri gösterenler en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli. Bir hekim tarafından muayene edilmeli ve gerekli görülüyorsa test edilmeli. Yaz aylarındayız belki açık havada daha çok vakit geçiriyoruz ama önümüz sonbahar ve kış, eğer hatırlatma dozumuzu yaptırmazsak ve bu kurallara dikkat etmezsek yeniden başa dönmeyi de hiçbirimiz istemiyoruz herhalde." (DHA) DHA-Sağlık Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-07-20 09:29:19

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