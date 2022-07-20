BEÜ ile Zonguldak Bahçeşehir Koleji arasında protokol imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Bahçeşehir Koleji arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Zonguldak Bahçeşehir Koleji Zonguldak Kampüsü Kurucu Temsilcisi Esin Yazıcı arasında imzalandı.

Protokole göre; 20222023 EğitimÖğretim yılında açılacak Bahçeşehir Kolej Kampüsü’ne çocuklarını kaydettirecek olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi çalışanlarına yüzde 20 oranında “eğitim indirimi” hakkı tanındı. Söz konusu indirimin ise güncel eğitim ücretleri üzerinden verilmesi karara bağlandı.

Protokolde, eğitim indirimi hakkına sahip kişilerin, kurumsal anlaşma bilgisini beyan etmeleri halinde, indirimli fiyat üzerinden ödemelerini nakit ya da taksit seçeneği ile yapabilecekleri belirtildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atılan imzaların her iki kuruma da fayda sağlayacağını ifade ederek, protokolün iki kuruma da hayırlar getirmesini temenni etti.

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