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İnsanlar buraya gezmeye geliyorlar, doğaya elindeki çöpü bırakıp gidiyor

İHA

İnsanlar buraya gezmeye geliyorlar, doğaya elindeki çöpü bırakıp gidiyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmek için çalışmaların sürdüğü Gümeli Bölüklü Yayla'ya atılan çöpler görenlerin tepkisine neden oldu.
Gümeli Tabiat Ormanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için çalışmalar sürerken, Bölüklü yayla alanı içerisinde yer alan bilinçsizce dökülen çöpler, çevre kirliliğine duyarlılıkta gelinen son noktayı gözler önüne serdi.
Alaplı ilçesine 35 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinin bin 100 metre yükseklikte bulunan Gümeli Bölüklü yayla ormanlarında 4 bin 118 yaşındaki porsuk ağacının bulunduğu alanın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması için çalışmaları sürüyor. Doğa güzellikleri ile dünyanın en yaşlı porsuk ağacı için önemli potansiyele sahip Gümeli Tabiat Ormanı alanındaki çöplerin, belediye tarafından belirlenecek tarihlerde toplanması isteniyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra yaylaya gelen vatandaşlar kötü görüntü ve kokunun ortadan kaldırılması için çözüm üretilmesini beklediklerini ifade ettiler.
Dünyanın en yaşlı porsuk ağacını bulunduran Bölüklü Yaylası, çöplerle kapandığını belirten yöre halkından Mehmet Uysal,” İnsanlar buraya gezmeye geliyorlar. Piknik yapıyorlar. İnsanlar çıkıyor buradan doğaya elindeki çöpü bırakıp gidiyor. Herkes çöpünü bir poşete bir çuvala koyabilir. Normalde, belediye çöpleri belirli zamanlarda alsa zaten sorun ortadan kalkacak. Bu güzel ve eşsiz manzaraya bu görüntüler yakışmıyor. Buraya yetkililer gelip çöp almıyorlar” diye konuştu.

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