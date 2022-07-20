Alaplı’da tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.



Kaza, Alaplı ilçesi Aydınyayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Akar (65) idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı seyir halindeyken uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Akar (65) Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen Akar hayatını kaybetti. Alaplı İlçe Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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