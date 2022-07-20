Husumetlilerine balkondan ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, Erkan A.´nın aralarında husumet bulunan kişilere evinin balkonundan tüfekle ateş etti. Ziya Dilbaz yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Alacabük Köyü´nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. aralarında arsa meselesi nedeniyle husumet bulunan Ziya Dilbaz, Eyüp D. ve İstanbul´da polis olan Hüseyin D.´yi görerek, tartıştı. Erkan A. evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ziya Dilbaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erkan A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-07-20 21:55:34
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