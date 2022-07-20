Silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

İHA

Silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Alacabük köyü Kapançatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.A. isimli şahıs aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan Eyüp D. (60) Ziya Dilbaz (50) ve İstanbul’da polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin D.’ye tüfekle ateş açarak yaraladı. Silahlı saldırganın tüfeğinden çıkan üç kurşunun isabet ettiği Ziya Dilbaz ağır yaralanırken diğer iki kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ziya Dilbaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri silahlı saldırganı gözaltına alırken, olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıp delil topladı.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Husumetlilerine balkondan ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Husumetlilerine balkondan ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Zonguldak'ta arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1’i ağır 3 yaralı Polis memuru silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1’i ağır ...
Jandarma 50 kök Hint keneviri ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma 50 kök Hint keneviri ele geçirdi
Festival stantları soyuldu, esnaf belediyeden önlem almasını istedi
YEREL HABERLER Festival stantları soyuldu, esnaf belediyeden önlem ...
Alaplı’da tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Alaplı’da tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı
Okul Müdürü Berber’den Özölçer’e ziyaret
YEREL HABERLER Okul Müdürü Berber’den Özölçer’e ziyaret
Emniyetten uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Emniyetten uyuşturucu operasyonu
Halk pazarı boş kaldı
YEREL HABERLER Halk pazarı boş kaldı
Fren yerine gaza basınca otomobil duvara çarptı
YEREL HABERLER Fren yerine gaza basınca otomobil duvara çarptı
Çankırı tuzuna yoğun ilgi, bin bir derde deva tuzu
YEREL HABERLER Çankırı tuzuna yoğun ilgi, bin bir derde deva tuzu
İnsanlar buraya gezmeye geliyorlar, doğaya elindeki çöpü bırakıp gidiyor
YEREL HABERLER İnsanlar buraya gezmeye geliyorlar, doğaya elindeki ...
Kızılay’dan vatandaşlara kan bağış çağrısı
YEREL HABERLER Kızılay’dan vatandaşlara kan bağış çağrısı
BEÜ ile Zonguldak Bahçeşehir Koleji arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER BEÜ ile Zonguldak Bahçeşehir Koleji arasında protokol ...
Boz ayı adeta poz verdi
YEREL HABERLER Boz ayı adeta poz verdi
Jandarmadan kenevir operasyonu 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan kenevir operasyonu 50 kök kenevir bitkisi ...
'Mayısta hastamız yoktu, şu an hastanemizde yatan pek çok kişinin testi pozitif çıkıyor'
YEREL HABERLER 'Mayısta hastamız yoktu, şu an hastanemizde yatan pek ...
Tümer Metin'in babası Ali Metin son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Tümer Metin'in babası Ali Metin son yolculuğuna ...
Kdz. Ereğli TSO’dan 9. kez emlak danışmanlığı sınavı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO’dan 9. kez emlak danışmanlığı sınavı
Camiyi yakmaya çalıştı, dışarıda bulunan araçlara zarar verdi
YEREL HABERLER Camiyi yakmaya çalıştı, dışarıda bulunan araçlara ...
5 Kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER 5 Kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı
Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.