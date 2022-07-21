Araçları tek tek sorguladılar, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladılar

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak, sigorta muayene konusunda sorgulama yaptı. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Öte yandan ekipler, emniyet kemeri konusunda da sık sık vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yaklaşık 1 saat süren uygulama ekiplerin uygulamayı tamamlamasının ardından sona erdi.

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