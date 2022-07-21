Korona virüs vakaları arttı, harita kırmızıya döndü

Zonguldak’ta korona virüs vakaları artış göstermeye başladı. Vaka yoğunluğu Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı.

Zonguldak’ta korona virüs vakaları artış göstermeye başladı. Vaka sayısındaki artış Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Kent genelindeki vaka artışının dikkat çektiği haritada kent merkezinin yüksek riskli olarak görünmesi ise tedirgin etti. Vakaların artması sonrası bazı vatandaşların maske taktığı görüldü.

Vaka sayılarının böyle giderse daha da artacağını söyleyen Mustafa Arslan, “İnsanların halini görüyorsunuz ben de dahil bu artışın böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bayramda insanların çok yakın oluşu ve insanların yakın olması vaka sayılarını arttırdı. Hatırlatma aşılarını olmamız lazım, ben randevumu aldım aşımı olacağım” şeklinde konuştu.

Artışın sebebinin hijyen ve maske olduğunu ifade eden Enes Merdivan, “Benim aşılarım tam, korona virüsü birkaç kez geçirdim ve zor bir hastalık. İnsanlar aşılar önemsiz diyor ama aşının önemi büyük herkes aşı olmalı. Az önce hastanedeydim kimse maske takmıyor. Maske konusuna dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.

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