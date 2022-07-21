Festival stantlarını soyan zanlılar polisten kaçamadı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenecek festival için kurulan stantlarda meydana gelen hırsızlık olayını çözen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre ilçede Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen festival için açılan satış stantlarından beşinde önceki gece hırsızlık olayı gerçekleşti. Stantlardan 2 adet kulaklık, 2 adet akıllı saat, 1 adet hoparlör, 11 adet bileklik, 10 adet gözlük, 7 adet kolye, 3 adet telefon tutacağı ve 2 adet anahtarlık çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgede bulunan 9 farklı güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek S.S.Ç., E.G., M.T.G., Y.B.C. isimli şahısları tespit etti. Şüphelilerden 3’ü polis tarafından gözaltına alınırken, çalınan mallarda ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.