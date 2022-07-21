Balkondan ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, husumetlilerine balkondan tüfekle ateş edip, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan Erkan Arslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-07-21 19:51:09



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