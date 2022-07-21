Balık tutanların ağına 'havan mermisi' takıldı

Bir kadın daha vahşet kurbanı! Kocası bıçakla katletti

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kıyıda balık tutanların ağlarına havan mermisi takıldı. Havan mermisinin patlama özelliğini yitirdiği belirlendi.

Ereğli Bozhane mevkisinde, kıyıda balık tutanların ağlarına havan mermisi takıldı. Balıkçılar, limana yanaşarak polise haber verdi. Olay yerine polis, jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri geldi. Olay yerinde önlem alınmasının ardından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı görevlileri incelemede bulundu. 120 milimetre çapındaki havan mermisinin patlama özelliğini yitirdiği belirlendi. Havan mermisi, yapılan incelemenin ardından görevliler tarafından götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-07-21 20:39:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.