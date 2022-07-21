Balık tutanların ağına 'havan mermisi' takıldı

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kıyıda balık tutanların ağlarına havan mermisi takıldı. Havan mermisinin patlama özelliğini yitirdiği belirlendi.
Ereğli Bozhane mevkisinde, kıyıda balık tutanların ağlarına havan mermisi takıldı. Balıkçılar, limana yanaşarak polise haber verdi. Olay yerine polis, jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri geldi. Olay yerinde önlem alınmasının ardından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı görevlileri incelemede bulundu. 120 milimetre çapındaki havan mermisinin patlama özelliğini yitirdiği belirlendi. Havan mermisi, yapılan incelemenin ardından görevliler tarafından götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-07-21 20:39:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.