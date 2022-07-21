Yüzbinlerce kişinin beklendiği festivale katılım şoku Kdz. Ereğli'de vatandaşlar festivalin ilk gününe rağbet etmedi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 22.'si düzenlenen Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Festivali’nin açılışına halk ilgi göstermedi.



Kdz. Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 22.'si düzenlenen Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Festivali halk dansları topluluklarının gösterileri ile başladı. Yüzbinlerce kişinin katılımının beklendiği festivale çok az sayıda kişi ilgi gösterince Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri de şaşkınlık yaşadı. Daha önceki yıllarda 100 binlerce kişinin katılım sağladığı festival açılışında yaklaşık bin kişi yer aldı. Katılımın az olduğu festivalde yüksek kazanç bekleyen Kdz. Ereğli esnafı da hayal kırıklığına uğradı. Esnaf festivalin kalan üç gününde katılımın artmasını beklediklerini ifade etti.

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