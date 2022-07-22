Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü 

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Ali Sencer ARSLAN/KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağındaki göçükte işçi Satılmış Çamlı (42), hayatını kaybetti.

Kilimli ilçesi Gelik beldesi Damarlı mevkinde M.K. tarafından ruhsatsız işletilen maden ocağında sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Haber verilmesiyle bölgeye AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. 3,5 saat süren çalışmanın ardından göçükte kalan maden işçisi Satılmış Çamlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Çamlı'nın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-07-22 11:19:05



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